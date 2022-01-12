الصحة العالمية تكشف حصيلة قياسية لأعداد الإصابات بـ(كورونا) خلال أسبوع حول العالم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن رقم قياسي سلبي جديد لوباء (كورونا)، حيث أصيب أكثر من 15 مليون شخص بفيروس في العالم خلال الأسبوع الماضي، وارتفع عدد الإصابات المكتشفة بنسبة 55٪ مقارنة بما قبله، والوفيات بنسبة 3%.وقالت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية: "خلال الأسبوع الماضي (3 - 9 يناير)، ارتفع عدد حالات (كورونا) الجديدة بشكل كبير على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 15 مليون حالة جديدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55 بالمئة على مدى الأيام السبعة الماضية".كما وتلقت منظمة الصحة العالمية، خلال الأسبوع الماضي، تقارير عن 15.154.666 حالة إصابة بفيروس التاجي، و43.461 حالة وفاة بسبب مضاعفات (كورونا)، وهو ما يزيد على التوالي بنسبة 55٪ و3٪ عن الأسبوع من 27 كانون الأول/ ديسمبر إلى 2 كانون الثاني/ يناير .وأضافت المنظمة: "بأنه حتى يوم 11 يناير، تم تسجيل 308.458.509 حالات إصابة و5.492.595 حالة وفاة في العالم منذ بداية الوباء، وارتفع عدد المصابين يوميا بمقدار 1.738.701، وحالات الوفاة بمقدار 5150".