دولي

التعاون الإسلامي: نتابع بقلق التطورات في جمهورية مالي

التعاون الإسلامي: نتابع بقلق التطورات في جمهورية مالي
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: إنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في مالي، عقب نتائج القمة الاستثنائية لمجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) التي عقدت في 9 كانون الثاني/ يناير 2022.

وحثت المنظمة، في بيان وصل "دنيا الوطن" جميع الأطراف المعنية على عدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق من أجل العودة السلمية إلى النظام الدستوري في جمهورية مالي، مؤكدة استعدادها لدعم جميع الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل لهذه الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي والمصالح العليا لشعبها.

كما ثمنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جهود مجموعة دول غرب أفريقيا للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

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