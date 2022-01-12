عاجل

  • الكيلة: لجنة تحقيق ستبحث في ملف وفاة الطفل المرحوم سليم النواتي

عربي

موسكو: مصر احتلت المركز الأول فى رحلات الروس الخارجية

موسكو: مصر احتلت المركز الأول فى رحلات الروس الخارجية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مايا لوميدزي، المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية فى روسيا، اليوم الأربعاء، عن الدولة التي فضلها المواطنين الروس لقضاء إجازة رأس السنة، وهي مصر حيث احتلت المركز الأول.

وقالت لوميدزي: "أظهرت الأحصائيات الأولية، في عطلة رأس السنة الجديدة، العشرة أيام، سافر حوالي 550 ألف سائح، منهم حوالي 300 ألف إلى أماكن في روسيا، وحوالي 250 ألف سائح إلى دول أجنبية"، وفق (سبوتنيك).

وأضافت: "أن مصر احتلت المركز الأول من المبيعات الخارجية، حيث استحوذت منتجعات البحر الأحمر على ما يصل إلى 50% من جميع رحلات عطلة رأس السنة المباعة إلى الخارج، بحوالي 125 ألف روسي".

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة &#34;الأردنيات&#34; في التعديلات الدستورية الجديدة

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية الجديدة

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي

مصر تسجل 19 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 19 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الإمارات تعلن انضمامها لصندوق فرنسي سعودي لمساعدة لبنان

الإمارات تعلن انضمامها لصندوق فرنسي سعودي لمساعدة لبنان

نقابة الأطباء المصرية ترد على اتهام أحد الأطباء في وفاة الإبراشي

نقابة الأطباء المصرية ترد على اتهام أحد الأطباء في وفاة الإبراشي

الكويت تسمح للقادمين المصابين بفيروس (كورونا) بدخول البلاد

الكويت تسمح للقادمين المصابين بفيروس (كورونا) بدخول البلاد

لبنان: تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بـ(كورونا)

لبنان: تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل 16 وفاة و2930 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 16 وفاة و2930 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يغلقون طريق الناقورة وسبسطية شمال نابلس

مستوطنون يغلقون طريق الناقورة وسبسطية شمال نابلس

الديمقراطية: إعدام المسن عمر أسعد بعد التنكيل به جريمة حرب تستدعي رداً وطنياً

الديمقراطية: إعدام المسن عمر أسعد بعد التنكيل به جريمة حرب تستدعي رداً وطنياً

مؤشر دمغ المعادن الثمينة يسجل ارتفاعاً بنسبة 146%

مؤشر دمغ المعادن الثمينة يسجل ارتفاعاً بنسبة 146%

الذكرى الـ17 لاستشهاد عبدالله الديك ووافي الشعيبي

الذكرى الـ17 لاستشهاد عبدالله الديك ووافي الشعيبي

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ12

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ12

الاحتلال يواصل التجريف بالنقب ودعوات فلسطينية لـ&#34;تصعيد النضال&#34;

الاحتلال يواصل التجريف بالنقب ودعوات فلسطينية لـ"تصعيد النضال"

وفاة والد رئيس حركة (حماس) بغزة يحيى السنوار

وفاة والد رئيس حركة (حماس) بغزة يحيى السنوار

الأشغال الشاقة سبع سنوات لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

الأشغال الشاقة سبع سنوات لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

منوعات

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية &#34;اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز&#34;

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية "اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز"

بطريقته الكوميدية.. محمد هنيدي يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح

بطريقته الكوميدية.. محمد هنيدي يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح

عدوية شعبان عبد الرحيم &#34;أخي طردني من البيت وأختي استأجرت من يقتلني&#34;

عدوية شعبان عبد الرحيم "أخي طردني من البيت وأختي استأجرت من يقتلني"

شاهد: ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً لقطها الأغلى بالعالم.. والجمهور يرتعب من شكله

شاهد: ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً لقطها الأغلى بالعالم.. والجمهور يرتعب من شكله

الظهور الأول لزوجة كريم فهمي.. والجمهور &#34;أجمل من هنا الزاهد&#34;

الظهور الأول لزوجة كريم فهمي.. والجمهور "أجمل من هنا الزاهد"

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

رد ناري من سمية الألفي على سؤال &#34;ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟&#34;

رد ناري من سمية الألفي على سؤال "ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟"

عربي

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة &#34;الأردنيات&#34; في التعديلات الدستورية الجديدة

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية الجديدة

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي

مصر تسجل 19 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 19 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الإمارات تعلن انضمامها لصندوق فرنسي سعودي لمساعدة لبنان

الإمارات تعلن انضمامها لصندوق فرنسي سعودي لمساعدة لبنان