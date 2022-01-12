موسكو: مصر احتلت المركز الأول فى رحلات الروس الخارجية

رام الله - دنيا الوطنأعلن مايا لوميدزي، المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية فى روسيا، اليوم الأربعاء، عن الدولة التي فضلها المواطنين الروس لقضاء إجازة رأس السنة، وهي مصر حيث احتلت المركز الأول.وقالت لوميدزي: "أظهرت الأحصائيات الأولية، في عطلة رأس السنة الجديدة، العشرة أيام، سافر حوالي 550 ألف سائح، منهم حوالي 300 ألف إلى أماكن في روسيا، وحوالي 250 ألف سائح إلى دول أجنبية"، وفق (سبوتنيك).وأضافت: "أن مصر احتلت المركز الأول من المبيعات الخارجية، حيث استحوذت منتجعات البحر الأحمر على ما يصل إلى 50% من جميع رحلات عطلة رأس السنة المباعة إلى الخارج، بحوالي 125 ألف روسي".