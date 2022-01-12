رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية الجديدة











رام الله - دنيا الوطنقال بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، إنّ إضافة كلمة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية جاء تكريماً للمرأة بشكل مستحق.حيث نص مشروع تعديل الدستور الأردني، في مادته الأولى على أن يعدل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه، وفق (المملكة).وأضاف الخصاونة: "ننظر إلى الدستور كوحدة متكاملة، وإضافة كلمة "الأردنيَّات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور ما هو إلَّا تكريم للمرأة الأردنيَّة".وتابع: "التشكيك الذي أثير حول التعديلات في غير محله"، لافتاً أن "الأردن رائد في تأمين المرأة وتكريمها لدورها ومكانتها".وذكر رئيس الوزراء: "أن إضافة قانونيّ الجنسية والأحوال إلى حزمة القوانين المكملة للدستور، وتحصينهما دستوريَّا كان أكبر رد على المشكِّكين بالتعديلات الدستوريَّة".وأشار الخصاونة إلى أن "الحديث عن عدم شرح التَّعديلات الدستورية وتسويقها يقع في جلِّه من باب التشويش على هذه التَّعديلات التي تشكل قفزة إصلاحية كبيرة".