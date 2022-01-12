شؤون فلسطينية

(فتح) تعزي والد رئيس حركة (حماس) بغزة يحيى السنوار

(فتح) تعزي والد رئيس حركة (حماس) بغزة يحيى السنوار
السنوار ووالده
رام الله - دنيا الوطن
عزت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الأربعاء، والد يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح) في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بخالص العزاء والمواساه ، من الأخ أبو إبراهيم السنوار وآل السنوار، بوفاة والدهم، الحاج أبو جميل السنوار، انا لله وانا اليه راجعون".

وتوفي صباح اليوم الأربعاء، والد يحيى السنوار رئيس حركة (حماس) بغزة، وقبل عدة أيام، توفيت جميلة مطاوع شقيقة السنوار بفيروس (كورونا).

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