الجهاد الإسلامي: حكومات التطبيع شريكة مع الاحتلال في إجرامه

رام الله - دنيا الوطندانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جريمة تعذيب وإعدام المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد (80 عاماً)، من قرية جلجليا شمال مدينة رام الله.وقالت الجهاد الإسلامي في بيان وصل "دنيا الوطن": "ما فعله الاحتلال جريمة حرب، بكل ما تحمله الكلمة، مما يتوجب محاسبته عليها".وأضافت الحركة "لقد صعّد الاحتلال المجرم من إرهابه بحق أبناء شعبنا في كل مكان، وأوغل بدماء أهلنا بالضفة والقدس، دون أي رادع وعلى مرأى ومسمع من العالم ومن حكومات التطبيع التي تعطيه الغطاء وتعتبر شركه معه في هذا الاجرام".وأكدت أن ما قامت به قوات الاحتلال من جريمة تعذيب أدت لاستشهاد المسن عمر أسعد، يعد من أبشع جرائم الاحتلال، تضاف الى سجل جرائمه المتواصلة، والتي يأبى أبناء شعبنا أن تمر دون رد وعقاب يناسب حجم بشاعتها ووحشيتها.وذكر "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد الحاج عمر أسعد، لنتقدم لذويه وعائلته، وعموم شعبنا بأحر التعازي والمواساة، ونؤكد على استمرارنا في طريق الجهاد والمقاومة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، دفاعاً عن شعبنا وأهلنا، والتزامآ بواجبنا الجهادي اتجاه قضيتنا المركزية حتى تحرير كامل الترب الفلسطيني".