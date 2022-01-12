مسلّم: مهرجان العودة الدولي الثاني يتحدث عن "سيف القدس" ويسلّط الضوء على المجازر الإسرائيلية











وأضاف: "ومن ثم ستعقد لجنة التحكيم ولجنة المشاهدة لفحص هذه الأفلام وتقييمها، وصولاً إلى المهرجان الختامي الذي سيعقد خلال شهر آيار/ مايو في ظلال الذكرى السنوية الأولى لمعركة (سيف القدس)، وذكرى النكبة".

رام الله - دنيا الوطنقال إبراهيم مسلّم نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام، إن مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام هو امتداد لمهرجان العودة الأول، الذي انطلق في عام 2018 أبان انطلاق مسيرات العودة الكبرى لرفع الحصار، مشيراً إلى أن هذه الفكرة جاءت لتوثيق المرحلة التاريخية في تاريخ صراع الشعب الفلسطيني مع الاحتلال.وأضاف مسلّم في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": "مهرجان العودة الثاني للأفلام يتحدث عن معركة (سيف القدس)، وهذا التحول الكبير الذي حدث في منتصف العام الماضي، من خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، كما يأتي لتسليط الضوء على المجازر الصهيونية التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني سواء في القدس أو الضفة أو من خلال العدوان على غزة".وتابع: "في هذه المرحلة التاريخية المهمة نريد أن نركز على محاربة الاحتلال فنياً وفكرياً ومن خلال القلم والصورة والمذياع والكرتون، ونحارب الاحتلال بكافة السبل، والتأكيد على تعزيز ثقافة محاربة المحتل بكافة السبل في كل الجبهات من خلال الصورة والقلم، وفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني بكل اللغات التي يحبها الجمهور، وتعزيز دعم صناع الأفلام من خلال دعمهم وإقامة المسابقات لنحصل على العدد الأكبر من هذه الأفلام التي توثق تاريخ صراعنا مع هذا المحتل".وأوضح مسلّم أن لجان المهرجان تتكون من اللجنة التحضيرية المكونة من بعض الشخصيات المبدعة التي لها باع كبير في صناعة الأفلام والمجال الإعلامي، ولجنة التحكيم والتي سيشرف عليها بعض الشخصيات المخرجين الذين شاركوا في مسابقات عالمية وعربية.وبيّن أن المهرجان يندرج تحت عدة أقسام، وهي القسم الوثائقي والذي يحتاز على مجموعة الجوائز الأكبر، والقسم الثاني الكرتون، والقسم الثالث أفلام الموبايل الذي انتشر بشكل واسع خلال السنوات الماضية، وهي ثقافة صناعة الأفلام من خلال الموبايل.ويقدم المهرجان العديد من الجوائز للفائزين في المسابقات المطروحة، وفي هذا الصدد أوضح مسلّم، أن قيمة الجوائز التي سيقدمها المهرجان تقارب 20 ألف دولار، وستوزع هذه الجوائز على المحاور الثلاثة المذكورة سابقاً، بالإضافة إلى وجود ست جوائز ترضية والتي لها علاقة بأفضل تصوير أو فيديو أو فكرة أو إخراج أو موسيقى تصويرية، وهناك جائزة خاصة بلجنة التحكيم والتي ستفرز هذه الجائزة بأحد الأفلام المشاركة.واستكمل: "نحن انطلقنا في الموسم الثاني من مهرجان العودة الدولي، بعد أن حققنا نجاح كبير في الموسم الأول، وأطلقنا عن هذه الدورة "سيف القدس"، التي تتحدث فيها عن بطولات الشعب الفلسطيني وتضحياته، ونجاح هذا الموسم سيمهد لنا الطريق في مواسم ثانية".وأكد مسلّم أنه "من خلال هذا المهرجان نريد أن نثبت الهوية الفلسطينية ونبرهن للعالم أننا أصحاب قضية، وأنه جاء لدعم القضية الفلسطينية دعم المقاومة ورموزها، ولتبيان دور شعب الفلسطيني في مختلف الأماكن على وجه الخصوص مدينة القدس والداخل المحتل، يجب أن تكون تداعيات معركة "سيف القدس" حاضرة وتترجم إعلامياً وفنياً".وفي ما يتعلق بتفاصيل التسجيل للمسابقة التي يقدمها مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام، نوه نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان إبراهيم مسلّم، إلى أنه بدءاً من انطلاق المؤتمر الصحفي الذي جرى في اليومين الماضيين، هو بدء استلام لهذه الأفلام من خلال الرابط الموجود عبر صفحة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، حتى منتصف شهر إبريل".