شؤون فلسطينية

مسلّم: مهرجان العودة الدولي الثاني يتحدث عن "سيف القدس" ويسلّط الضوء على المجازر الإسرائيلية

مسلّم: مهرجان العودة الدولي الثاني يتحدث عن "سيف القدس" ويسلّط الضوء على المجازر الإسرائيلية
إبراهيم مسلّم نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام
رام الله - دنيا الوطن
قال إبراهيم مسلّم نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام، إن مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام هو امتداد لمهرجان العودة الأول، الذي انطلق في عام 2018 أبان انطلاق مسيرات العودة الكبرى لرفع الحصار، مشيراً إلى أن هذه الفكرة جاءت لتوثيق المرحلة التاريخية في تاريخ صراع الشعب الفلسطيني مع الاحتلال.

وأضاف مسلّم في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": "مهرجان العودة الثاني للأفلام يتحدث عن معركة (سيف القدس)، وهذا التحول الكبير الذي حدث في منتصف العام الماضي، من خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، كما يأتي لتسليط الضوء على المجازر الصهيونية التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني سواء في القدس أو الضفة أو من خلال العدوان على غزة".

وتابع: "في هذه المرحلة التاريخية المهمة نريد أن نركز على محاربة الاحتلال فنياً وفكرياً ومن خلال القلم والصورة والمذياع والكرتون، ونحارب الاحتلال بكافة السبل، والتأكيد على تعزيز ثقافة محاربة المحتل بكافة السبل في كل الجبهات من خلال الصورة والقلم، وفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني بكل اللغات التي يحبها الجمهور، وتعزيز دعم صناع الأفلام من خلال دعمهم وإقامة المسابقات لنحصل على العدد الأكبر من هذه الأفلام التي توثق تاريخ صراعنا مع هذا المحتل".

وأوضح مسلّم أن لجان المهرجان تتكون من اللجنة التحضيرية المكونة من بعض الشخصيات المبدعة التي لها باع كبير في صناعة الأفلام والمجال الإعلامي، ولجنة التحكيم والتي سيشرف عليها بعض الشخصيات المخرجين الذين شاركوا في مسابقات عالمية وعربية.

وبيّن أن المهرجان يندرج تحت عدة أقسام، وهي القسم الوثائقي والذي يحتاز على مجموعة الجوائز الأكبر، والقسم الثاني الكرتون، والقسم الثالث أفلام الموبايل الذي انتشر بشكل واسع خلال السنوات الماضية، وهي ثقافة صناعة الأفلام من خلال الموبايل.

ويقدم المهرجان العديد من الجوائز للفائزين في المسابقات المطروحة، وفي هذا الصدد أوضح مسلّم، أن قيمة الجوائز التي سيقدمها المهرجان تقارب 20 ألف دولار، وستوزع هذه الجوائز على المحاور الثلاثة المذكورة سابقاً، بالإضافة إلى وجود ست جوائز ترضية والتي لها علاقة بأفضل تصوير أو فيديو أو فكرة أو إخراج أو موسيقى تصويرية، وهناك جائزة خاصة بلجنة التحكيم والتي ستفرز هذه الجائزة بأحد الأفلام المشاركة.

واستكمل: "نحن انطلقنا في الموسم الثاني من مهرجان العودة الدولي، بعد أن حققنا نجاح كبير في الموسم الأول، وأطلقنا عن هذه الدورة "سيف القدس"، التي تتحدث فيها عن بطولات الشعب الفلسطيني وتضحياته، ونجاح هذا الموسم سيمهد لنا الطريق في مواسم ثانية".

وأكد مسلّم أنه "من خلال هذا المهرجان نريد أن نثبت الهوية الفلسطينية ونبرهن للعالم أننا أصحاب قضية، وأنه جاء لدعم القضية الفلسطينية دعم المقاومة ورموزها، ولتبيان دور شعب الفلسطيني في مختلف الأماكن على وجه الخصوص مدينة القدس والداخل المحتل، يجب أن تكون تداعيات معركة "سيف القدس" حاضرة وتترجم إعلامياً وفنياً".

وفي ما يتعلق بتفاصيل التسجيل للمسابقة التي يقدمها مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام، نوه نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان إبراهيم مسلّم، إلى أنه بدءاً من انطلاق المؤتمر الصحفي الذي جرى في اليومين الماضيين، هو بدء استلام لهذه الأفلام من خلال الرابط الموجود عبر صفحة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، حتى منتصف شهر إبريل". 

وأضاف: "ومن ثم ستعقد لجنة التحكيم ولجنة المشاهدة لفحص هذه الأفلام وتقييمها، وصولاً إلى المهرجان الختامي الذي سيعقد خلال شهر آيار/ مايو في ظلال الذكرى السنوية الأولى لمعركة (سيف القدس)، وذكرى النكبة".

 

أخبار ذات صلة

الخارجية: نتابع جريمة اعدام المسن عمر اسعد مع لجنة التحقيق الأممية المستمرة

الخارجية: نتابع جريمة اعدام المسن عمر اسعد مع لجنة التحقيق الأممية المستمرة

دائرة المقاطعة بالجبهة الديمقراطية تثمن إغلاق شركة الأسلحة الداعمة لدولة الاحتلال

دائرة المقاطعة بالجبهة الديمقراطية تثمن إغلاق شركة الأسلحة الداعمة لدولة الاحتلال

صبري يدعو لأوسع مشاركة فاعلة في &#34;الفجر العظيم&#34; بالأقصى

صبري يدعو لأوسع مشاركة فاعلة في "الفجر العظيم" بالأقصى

&#34;حماية&#34; يطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين

"حماية" يطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين

الكيلة: لجنة تحقيق ستبحث في ملف وفاة الطفل سليم النواتي

الكيلة: لجنة تحقيق ستبحث في ملف وفاة الطفل سليم النواتي

أبو كويك: استشهاد المسن جريمة بشعة تستوجب تصعيد المقاومة الشعبية

أبو كويك: استشهاد المسن جريمة بشعة تستوجب تصعيد المقاومة الشعبية

اشتية يدين جريمة الاحتلال بحق الشهيد المسن عمر أسعد

اشتية يدين جريمة الاحتلال بحق الشهيد المسن عمر أسعد

مستوطنون يغلقون طريق الناقورة وسبسطية شمال نابلس

مستوطنون يغلقون طريق الناقورة وسبسطية شمال نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة المقاطعة بالجبهة الديمقراطية تثمن إغلاق شركة الأسلحة الداعمة لدولة الاحتلال

دائرة المقاطعة بالجبهة الديمقراطية تثمن إغلاق شركة الأسلحة الداعمة لدولة الاحتلال

صبري يدعو لأوسع مشاركة فاعلة في &#34;الفجر العظيم&#34; بالأقصى

صبري يدعو لأوسع مشاركة فاعلة في "الفجر العظيم" بالأقصى

&#34;حماية&#34; يطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين

"حماية" يطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين

أبو كويك: استشهاد المسن جريمة بشعة تستوجب تصعيد المقاومة الشعبية

أبو كويك: استشهاد المسن جريمة بشعة تستوجب تصعيد المقاومة الشعبية

مستوطنون يغلقون طريق الناقورة وسبسطية شمال نابلس

مستوطنون يغلقون طريق الناقورة وسبسطية شمال نابلس

الديمقراطية: إعدام المسن عمر أسعد بعد التنكيل به جريمة حرب تستدعي رداً وطنياً

الديمقراطية: إعدام المسن عمر أسعد بعد التنكيل به جريمة حرب تستدعي رداً وطنياً

مؤشر دمغ المعادن الثمينة يسجل ارتفاعاً بنسبة 146%

مؤشر دمغ المعادن الثمينة يسجل ارتفاعاً بنسبة 146%

الذكرى الـ17 لاستشهاد عبدالله الديك ووافي الشعيبي

الذكرى الـ17 لاستشهاد عبدالله الديك ووافي الشعيبي

منوعات

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية &#34;اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز&#34;

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية "اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز"

بطريقته الكوميدية.. محمد هنيدي يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح

بطريقته الكوميدية.. محمد هنيدي يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح

عدوية شعبان عبد الرحيم &#34;أخي طردني من البيت وأختي استأجرت من يقتلني&#34;

عدوية شعبان عبد الرحيم "أخي طردني من البيت وأختي استأجرت من يقتلني"

شاهد: ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً لقطها الأغلى بالعالم.. والجمهور يرتعب من شكله

شاهد: ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً لقطها الأغلى بالعالم.. والجمهور يرتعب من شكله

الظهور الأول لزوجة كريم فهمي.. والجمهور &#34;أجمل من هنا الزاهد&#34;

الظهور الأول لزوجة كريم فهمي.. والجمهور "أجمل من هنا الزاهد"

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

رد ناري من سمية الألفي على سؤال &#34;ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟&#34;

رد ناري من سمية الألفي على سؤال "ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟"

عربي

مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية

مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة &#34;الأردنيات&#34; في التعديلات الدستورية الجديدة

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية الجديدة

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي

مصر تسجل 19 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 19 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بـ(كورونا)