موسكو والناتو يعقدان جلسة مفاوضات في بروكسل

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تعقد روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، جلسة مفاوضات في بروكسل، وذلك لبحث المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، في ظل التوترات التي يشهدها الجانبين.كما سيبحث الوفد الروسي مع ممثلين عن حلف شمال الأطلسي، مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن ضرورة تقديم الشركاء الغربيين ضمانات قانونية ملزمة، لإبعادهم عن فكرة توسع الناتو شرقا، وضم أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في الجمهوريات السوفيتية السابقة، وفق (روسيا اليوم).ويشار إلى أن الناتو قرر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلغاء اعتماد ثماني دبلوماسيين من البعثة الروسية لدى الحلف، وتخفيض إجمالي الاعتمادات إلى عشرة بعدما كانت 20.