مصرع 12 شخصاً في حادث سير بين حافلة وسيارة في جنوب إفريقيا

رام الله - دنيا الوطنلقي 12 شخصاً مصرعهم وإصابة آخرين، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم مروع بين حافلة وسيارة رياضية في جمهورية جنوب إفريقياتفاصيل الحادث، وقع تصادم مروع، وجهاً لوجه، في ليمبوبو ، بجنوب إفريقيا، إلى مصرع 12 شخصًا في حادث طريق، بينما أصيب آخرون بجروح، وفق (روسيا اليوم).وقالت وزارة النقل وسلامة المجتمع: "إن سائق سيارة التويوتا فقد السيطرة بسبب انفجار إطار، واصطدم بحافلة مرسيدس بنز كان على متنها 22 راكباً".وأضافت "النيران اشتعلت في الحافلة، وقتل على الأثر أحد عشر راكبا محاصرين بداخلها، كما قتل سائق السيارة الرياضية، ونجا ثمانية أشخاص وأصيب ستة بجروح خطيرة، واثنان إصابتهما طفيفة".