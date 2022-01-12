إصابات واعتقالات خلال مواجهات واقتحامات بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربيةوالقدس المحتلة، اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين، وأصيب آخرون بمواجهات مع قوات الاحتلال.وفي جنين، أصيب شاب من بلدة برقين برصاص الاحتلال، في ساقه، خلال مواجهات اندلعت في قرية بئر الباشا، ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، واعتلقت قوات الاحتلال كلا من محمد طاهر الشلبي، وعمرو نور الدين طحاينة، وسامر عادل شواهنة بعد أن داهمت منازلهم في بلدة السيلة الحارثية.وكما داهمت عدة منازل، عرف منها منازل ذوي الأسرى يعقوب القادري غوادرة، وشادي وسامي، وهيثم غوادرة، وفي الخليل، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال، الليلة الماضية، بعد إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري على جسر حلحول، النارصوب مجموعة من الشبان.واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل المواطن وسام نضال اسعيد، بالإضافة إلى الفتى المصاب مؤمن يوسف الأطرش، واعتقلت قوات الاحتلال أنور محمد البو (20 عاما)، وعلي محمد أبو زلطة (18 عاما)، ومالك مصطفي جحشن من بلدة حلحول شمال الخليل.وكما واعتقلت قوات الاحتلال كلا من عبد الله محمود مخامرة، ويوسف شحادة الجندي، وعلي أحمد النجار من بلدة يطا جنوبالخليل، وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد جمال الشولي، وعمار محمد الشولي، من بلدة عصيرة الشمالية شماليالمدينة.واقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير مناضل سعادة في مدينة نابلس وقاموا بتفتيشه بعد إحضار الأسير معهم، وفي رام الله، أصيب الصحفي يوسف شحادة بالرصاص المعدني في قدمه، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال خلال تغطيتهاقتحام بلدة بيتونا غرب المدينة.واعتقلت قوات الاحتلال 3 أشقاء من البلدة، وهم: بسام وسامر وسعد حداد، عقب اقتحام منزل عائلتهم وتفتيشه، ويشار إلى أنه استشهد المواطن المسن عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) في قرية جلجليا شمال رام الله إثر اعتقاله والاعتداء عليه من قبل جنود قوات الاحتلال.وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت، وحكم جنود الاحتلال حطموا زجاج مركبة تعود للمواطن سالم مغني الشاعر.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من نصر درويش وماجد درويش، بعد اقتحام منزليهما في بلدة العيسوية، وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.