الشيخ يعلن عن دفعة جديدة من موافقات لم الشمل



وفي وقت سابق من الأمس، قال رئيس هيئة الشؤون المدنية: "سيتم الاعلان خلال الساعات القادمة عن أسماء الدفعة الأولى للم الشمل للعائلات في قطاع غزة والتي يتجاوز عددها 3200 اسم".





أعلن حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية في حركة (فتح) عن استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات لمن دخلوا إلى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية، قدرها 1000 موافقة، تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني.وأكد الشيخ في بيان صحفي نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "مرة أخرى وأؤكد كما وعدنا بأننا مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل انجاز وفي الأيام القليلة القادمة ما تبقى من الأسماء التي ارسلت في الكشوفات للجانب الاسرائيلي والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن".وأشار إلى أن الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتباراً من اليوم الأربعاء، لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها، أجل التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لاتمام إجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.