كوريا الشمالية تعلن نجاحها في اختبار لصاروخ فرط صوتي للمرة الثانية

وأمس الثلاثاء، كان الجيش الكوري الجنوبي قال: "إنّ عملية الإطلاق التي جرت أمس، وصلت إلى سرعات فرط صوتية وأظهرت علامات واضحة على تقدّم مقارنة بالتجربة التي أجرتها بيونغ يانغ الأسبوع الماضي".







رام الله - دنيا الوطنكشفت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنّها نجحت في اختبارها أمس الثلاثاء، صاروخاً فرط صوتي هو الثاني الذي تطلقه هذه الدولة في هذا العام.وقالت وكالة (أنباء كوريا الشمالية) المركزية الرسمية: "إنّ الزعيم كيم جونغ-أون أشرف على اختبار الصاروخ الذي حمل رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية أصابت هدفاً يبعد ألف كيلومتر".وأضافت: "أنّه خلال اختبار إطلاق النار النهائي تمّ التحقّق بشكل أدقّ من القدرة الفائقة على المناورة التي تتمتّع بها الرأس الانزلاقية فرط الصوتية".