كوريا الشمالية تعلن نجاحها في اختبار لصاروخ فرط صوتي للمرة الثانية
كشفت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنّها نجحت في اختبارها أمس الثلاثاء، صاروخاً فرط صوتي هو الثاني الذي تطلقه هذه الدولة في هذا العام.
وقالت وكالة (أنباء كوريا الشمالية) المركزية الرسمية: "إنّ الزعيم كيم جونغ-أون أشرف على اختبار الصاروخ الذي حمل رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية أصابت هدفاً يبعد ألف كيلومتر".
وأضافت: "أنّه خلال اختبار إطلاق النار النهائي تمّ التحقّق بشكل أدقّ من القدرة الفائقة على المناورة التي تتمتّع بها الرأس الانزلاقية فرط الصوتية".
وأمس الثلاثاء، كان الجيش الكوري الجنوبي قال: "إنّ عملية الإطلاق التي جرت أمس، وصلت إلى سرعات فرط صوتية وأظهرت علامات واضحة على تقدّم مقارنة بالتجربة التي أجرتها بيونغ يانغ الأسبوع الماضي".
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