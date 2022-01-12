الصحة العالمية: أكثر من نصف الأوروبيين سيصابون بـ(أوميكرون) خلال شهرين





وحذرت منظمة الصحة أن استمرار الإصابات بمتحور فيروس (كورونا) (أوميكرون) وفق الارتفاع الحالي إلى إصابة أكثر من نصف سكان أوروبا، وفق (فرانس 24).







وأضاف كلوغه "بهذه الوتيرة، يتوقع معهد القياسات الصحية أن يصاب أكثر من 50 في المئة من السكان في المنطقة بأوميكرون في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة".







وتابع مدير منطقة أوروبا في المنظمة: "أن أوميكرون يمثل موجة مد جديدة من الغرب إلى الشرق تجتاح المنطقة الأوروبية".













رام الله - دنيا الوطنأعلن هانس كلوغه، مدير منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، عن أن أكثر من نصف سكان القارة الأوروبية مهددون بالإصابة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا).