نقابة المحامين تدعو للمشاركة في فعاليات التضامن مع الأسير المريض ناصر أبوحميد

رام الله - دنيا الوطندعت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صدر عنها كافة منتسبيها للمشاركة الفاعلة في الفعاليات المقررة لتضامن مع الأسير المريض ناصر ابو حميد بشكلا خاص والأسرى بشكلاً عام.وكما وأشاد بيان النقابة بموقف الأسرى الإداريين المتقدم بمقاطعة ما يسمى المحاكم العسكرية المختصة في شأن الاعتقال الإداري، وقال البيان "وأمام ما تتعرض له الحركة الأسيرة بكل مكوناتها من اعتداءات وسياسات تنكيل مستمرة في مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني في ظل الصمت الدولي المعيب تؤكد النقابة بانها مستمرة مع احرار شعبنا واحرار العالم في مساندة قضية الأسرى بشتى الوسائل المتاحة.و شددت نقابة المحامين، على أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها الدولة القائمة بالإحتلال من خلال ما يسمى مصلحة السجون والأجهزة الأمنية بحق الأسرى هي جريمة اضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكب بحق أسرى الحرية.وكما وأشار بيان النقابة إلى أن استمرار اعتقال الأسرى المرضى وحجزهم في ظروف لا انسانية كما هو الحال مع الأسير المناضل ناصر ابو حميد الذي افنى عمره في أقبية سجون الاحتلال يمثل اعتداء جسيم على ابسط القيم الانسانية.وأكد بيان النقابة "أن لدى شعبنا الفلسطيني مخزون نضالي واعي ومتقدم سيفاجىء العالم أجمع لا سيما قوة الاحتلال العسكري التي تعتقد واهمة أن الكبار سيموتون والصغار سينسون.