الإمارات تعلن انضمامها لصندوق فرنسي سعودي لمساعدة لبنان

رام الله - دنيا الوطنكشف جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، أمس الثلاثاء، عن انضمام الإمارات إلى صندوق الذي قررت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني.وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية (البرلمان): "إنه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الخليج في ديسمبر، تمكنا من تجديد هذه الروابط بين لبنان والدول الخليجية"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف: "أن هذا التطور سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق ذلك غدا أو بعد غد بمساهمة الإمارات".وكانت السعودية وفرنسا أعلنتا في كانون الأول/ديسمبر الماضي نيتها التعاون في سبيل إعادة تمكين العلاقات بين بيروت والرياض.