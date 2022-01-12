شؤون فلسطينية

الخليل: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدان بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة

الخليل: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدان بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة
رام الله - دنيا الوطن
 أصدرت محكمة بداية الخليل ممثلة بهيئة القاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم (م،ج) بالتهمة الأولى وهي بيع مواد غذائية فاسدة سنداً لأحكام المادة 1 /2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات وعن التهمة الثانية وهي عرض سلع لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية سنداً للمادة 9/2 من ذات القرار بقانون وتغريمه بمبلغ 2000 دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

أخبار ذات صلة

(فتح) تنعى والد رئيس حركة (حماس) بغزة يحيى السنوار

(فتح) تنعى والد رئيس حركة (حماس) بغزة يحيى السنوار

الجهاد الإسلامي: حكومات التطبيع شريكة مع الاحتلال في إجرامه

الجهاد الإسلامي: حكومات التطبيع شريكة مع الاحتلال في إجرامه

مسلّم: مهرجان العودة الدولي الثاني يتحدث عن &#34;سيف القدس&#34; ويسلّط الضوء على المجازر الإسرائيلية

مسلّم: مهرجان العودة الدولي الثاني يتحدث عن "سيف القدس" ويسلّط الضوء على المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يواصل التجريف بالنقب ودعوات فلسطينية لـ&#34;تصعيد النضال&#34;

الاحتلال يواصل التجريف بالنقب ودعوات فلسطينية لـ"تصعيد النضال"

وفاة والد رئيس حركة (حماس) بغزة يحيى السنوار

وفاة والد رئيس حركة (حماس) بغزة يحيى السنوار

إصابة تسعة مواطنين بحادث سير قرب حزما في القدس

إصابة تسعة مواطنين بحادث سير قرب حزما في القدس

الأشغال الشاقة سبع سنوات لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

الأشغال الشاقة سبع سنوات لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

إصابات واعتقالات خلال مواجهات واقتحامات بالضفة والقدس

إصابات واعتقالات خلال مواجهات واقتحامات بالضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مسلّم: مهرجان العودة الدولي الثاني يتحدث عن &#34;سيف القدس&#34; ويسلّط الضوء على المجازر الإسرائيلية

مسلّم: مهرجان العودة الدولي الثاني يتحدث عن "سيف القدس" ويسلّط الضوء على المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يواصل التجريف بالنقب ودعوات فلسطينية لـ&#34;تصعيد النضال&#34;

الاحتلال يواصل التجريف بالنقب ودعوات فلسطينية لـ"تصعيد النضال"

الأشغال الشاقة سبع سنوات لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

الأشغال الشاقة سبع سنوات لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

إصابات واعتقالات خلال مواجهات واقتحامات بالضفة والقدس

إصابات واعتقالات خلال مواجهات واقتحامات بالضفة والقدس

&#34;المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان&#34; يدين اعتداء قوات الاحتلال على جامعة بيرزيت

"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" يدين اعتداء قوات الاحتلال على جامعة بيرزيت

الخليل: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدان بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة

الخليل: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدان بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات في عشرة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات في عشرة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

حملة اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة

حملة اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة

منوعات

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية &#34;اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز&#34;

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية "اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز"

بطريقته الكوميدية.. محمد هنيدي يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح

بطريقته الكوميدية.. محمد هنيدي يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح

عدوية شعبان عبد الرحيم &#34;أخي طردني من البيت وأختي استأجرت من يقتلني&#34;

عدوية شعبان عبد الرحيم "أخي طردني من البيت وأختي استأجرت من يقتلني"

شاهد: ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً لقطها الأغلى بالعالم.. والجمهور يرتعب من شكله

شاهد: ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً لقطها الأغلى بالعالم.. والجمهور يرتعب من شكله

الظهور الأول لزوجة كريم فهمي.. والجمهور &#34;أجمل من هنا الزاهد&#34;

الظهور الأول لزوجة كريم فهمي.. والجمهور "أجمل من هنا الزاهد"

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

رد ناري من سمية الألفي على سؤال &#34;ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟&#34;

رد ناري من سمية الألفي على سؤال "ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟"

عربي

مصر تسجل 19 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 19 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الإمارات تعلن انضمامها لصندوق فرنسي سعودي لمساعدة لبنان

الإمارات تعلن انضمامها لصندوق فرنسي سعودي لمساعدة لبنان

نقابة الأطباء المصرية ترد على اتهام أحد الأطباء في وفاة الإبراشي

نقابة الأطباء المصرية ترد على اتهام أحد الأطباء في وفاة الإبراشي

الكويت تسمح للقادمين المصابين بفيروس (كورونا) بدخول البلاد

الكويت تسمح للقادمين المصابين بفيروس (كورونا) بدخول البلاد