حملة اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة

رام الله - دنيا الوطننفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة.وعرف من المعتقلين حسب مكتب إعلام الأسرى كلاً من محمد طاهر الشلبي- السيلة الحارثية غرب جنين، وعمرو نور طحاينة- السيلة الحارثية، ونصر درويش- القدس، وماجد درويش- القدس، ومحمد جمال الشولي/عصيرة الشمالية قرب نابلس.كما عرف عمار محمد الشولي- عصيرة الشمالية، وعلي محمد ابو زلطة- حلحول شمال الخليل، وأنور محمد البو- حلحول، ومالك مصطفى جحشن- حلحول، والمصاب مؤمن يوسف الأطرش- الخليل.