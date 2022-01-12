حملة اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة.
وعرف من المعتقلين حسب مكتب إعلام الأسرى كلاً من محمد طاهر الشلبي- السيلة الحارثية غرب جنين، وعمرو نور طحاينة- السيلة الحارثية، ونصر درويش- القدس، وماجد درويش- القدس، ومحمد جمال الشولي/عصيرة الشمالية قرب نابلس.
كما عرف عمار محمد الشولي- عصيرة الشمالية، وعلي محمد ابو زلطة- حلحول شمال الخليل، وأنور محمد البو- حلحول، ومالك مصطفى جحشن- حلحول، والمصاب مؤمن يوسف الأطرش- الخليل.
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