أبو كويك: سلوك أمن السلطة ضد النشطاء يتساوق مع ممارسات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك: " إنّ الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء نهج خطير يتساوق مع ممارسات الاحتلال الإرهابية ضد حركتنا وأبناء شعبنا".وأشار أبو كويك إلى أنَّ أجهزة السلطة الأمنية تصعد من ملاحقتها لقيادات وعناصر من حركة حماس خاصة بعد لقاء عباس-غانتس الأخير، والتي كان آخرها ملاحقة جهاز مخابرات السلطة سيارة الناشط والأسير المحرر أمين عرمان من بلدة عين يبرود، ومحاولة اعتقاله.ونوّه أبو كويك إلى أنّ عرمان شخصية اعتبارية معروفة ومحترمة، ويشغل نائب رئيس جمعية عين يبرود، وفازت قائمته بالانتخابات البلدية الأخيرة، وقضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وأربعة اشهر في سجون السلطة سابقا.وقال القيادي في حماس: "هذا الاعتداء مرفوض ومدان، ويشكل اعتداءً صارخًا على الحريات العامة وحقوق الإنسان الفلسطيني"، وكما أدان اقتحام أجهزة السلطة منزل الأسير المحرر والمفرج عنه بالأمس، ناجح عاصي منسق كتلة "القدس موعدنا"، وإنزال عناصر الأمن رايات حماس من محيط منزله.وقال: "إنَّ المطلوب من أجهزة السلطة احترام الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، والالتزام بلائحة الحقوق العامة الدستورية بدلا من سياسة تبادل الأدوار والتنسيق الأمني مع الاحتلال".