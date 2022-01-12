دولي

عالمياً.. أكثر من خمسة مليون إصابة بـ(كورونا)

عالمياً.. أكثر من خمسة مليون إصابة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت  حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) (كوفيد-19) حول العالم إلى 313 مليوناً و464 ألفا و214 حالة، وفق ما أفادت به جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وقالت الجامعة  في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء: "إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و504 آلاف و225 وفاة".

وأضافت: "أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 62.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 35.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.6 مليون حالة".

وبحسب أحدث البيانات، فإن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ842 ألفا و141 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ620 ألفا و507 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 484 ألفا و213 وفاة.



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