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الكويت تسمح للقادمين المصابين بفيروس (كورونا) بدخول البلاد

الكويت تسمح للقادمين المصابين بفيروس (كورونا) بدخول البلاد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أمس الثلاثاء، عن إصدار تعميماً جديداً موجهاً لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

وقال التعميم: "بإنه يسمح للقادمين المصابين بفيروس كورونا بدخول البلاد، بعد قضائهم فترة العدوى، اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 كانون الثاني/ يناير 2022"، وفق (الطيران المدني الكويتي).

وأضاف: "أن المحصن، الذي أصيب خارج البلاد، عليه إحضار نتيجة فحص PCR إيجابية بين 7 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول، وفيما يتعلق بغير المحصن وأصيب خارج البلاد فعليه إحضار نتيجة فحص PCR ايجابية بين 10 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، عن أحدث البروتوكولات لمواجهة جائحة (كورونا)، فيما يخص تعريف المحصن، وتوصيف المخالط، ومدة الحجر وغيرها.

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