إصابات في مواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة القدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الشبان، أمس الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز السام داخل حرم الجامعة.وذكرت مصادر طبية أنَّ طواقم الإسعاف تعاملت مع أكثر من 10 إصابات في صفوف الشبان وطلبة الجامعة، عولجت ميدانيًّا ولم تستدع نقلها للعلاج.وتُعدّ أبو ديس إحدى نقاط التماس المُشتعلة في القدس المحتلة وضواحيها، وسجل في القدس أكثر من 2000 نقطة تماس خلال العام الماضي 2021م.