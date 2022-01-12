أبو مرزوق: الثورة ضد الاحتلال هي الحالة الطبيعية في الضفة

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق: "إنّ الحالة الطبيعية في الضفة الغربية هي أن يثور شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال ومستوطنيه".وأكد أبو مرزوق أنه "لا يمكن أن يستقر الشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال جاثماً على أرضه ويدنس مقدساته"، وشدد على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل التمسك بمبادئه وسيستمر في النضال حتى تحقيق الحرية كاملة والانعتاق من الاحتلال.وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، قال أبو مرزوق إنه لا يمكن إجراء الانتخابات الفلسطينية على مقاس تنظيم بعينه كما تريد حركة فتح، داعيا إياها إلى مراجعة مواقفها السياسية والتوقف عن محاولات التفرد والإقصاء.ونوه إلى أنّ روسيا دعت حماس وفتح لإجراء حوار جديد في سبيل تحقيق المصالحة إلا أن فتح لم تقبل الدعوة الروسية"، واستدرك قائلا: "من جهتنا مستعدون للعمل على إنهاء الانقسام مع جميع الأطراف وإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة، ولم نرفض يوما أي دعوة لاستعادة الوحدة الوطنية على أساس الحفاظ على الثوابت الفلسطينية".