شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: أجواء غائمة جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليبقى الجو بارداً نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق إلى بارد ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة ليلاً، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، واعتباراً من ساعات المساء تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجياً خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط  بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحياناً الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر هائجاً.

السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط  بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر هائجاً.

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