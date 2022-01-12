استشهاد مسن فلسطيني بعد اعتداء الاحتلال عليه في رام الله













رام الله - دنيا الوطناستشهد المواطن عمر عبد المجيد أسعد (80) عاماً من بلدة جلجليا شمال رام الله، إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال.وقال فؤاد مطيع، رئيس المجلس القروي: "إنه وبحدود الساعة الواحدة فجراً، كان الشهيد عائداً من زيارة أقاربه، ليفاجئ بجنود الاحتلال يهاجمون مركبته ويخرجونه منها بطريقة جنونية، وليعمدوا بعدها إلى تعصيب عيناه وتكبيله، ومن ثم القوا به في منزل قيد الانشاء، وكذلك فعلوا مع أربعة مواطنين آخرين من عمال وباعة خضار كانوا متجهين إلى أعمالهم في ساعات الفجر الأولى"، وفق (وفا).وأضاف: "أنه وبحدود الرابعة والنصف انسحب جنود الاحتلال، ثم هب الناس ليساعدوا المحتجزين ليفاجئوا بأن المواطن المسن عمر أسعد قد فارق الحياة، بعد الاعتداء عليه والتنكيل به بدم بارد".