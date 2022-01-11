الرجوب يعلن: التقيت العاروري قبل أسبوعين في اسطنبول وسنلبي دعوة الجزائر للحوار

رام الله - دنيا الوطنكشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، الرجوب، النقاب عن لقاء جمعه، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، وأعضاء من المكتب السياسي لحماس، قبل أسبوعين في اسطنبول.وأضاف في تصريح لقناة (الميادين): أن كلام العاروري خلال لقائنا به كان إيجابياً وسيبقى إيجابياً، معرباً عن أمنيته على حماس تقديم رؤية تؤهلنا وإياهم لقيادة الشعب الفلسطيني.وقال الرجوب: "خلال لقائنا العاروري قال كل طرف ما يفكر به على أن نلتقي ثانية لمزيد من التباحث"، مشيراً إلى أن "العاروري قامة وطنية نحترمها كثيراً".وتابع:: "يبدو أنّ الإخوان في حماس لا يوجد لديهم موقف واضح لجهة المضي نحو الشراكة الوطنية"، ولكنه شدد على أن حركة "حماس جزء أصيل من نسيجنا السياسي والنضالي".في سياق منفصل، أعلن الرجوب أنه فتح ستلبي دعوة الجزائر للحوار وشكلنا وفداً لزيارة البلاد، كما أشار إلى تقديم فتح دعوة للفصائل الفلسطينية للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لنؤسس لحوار وطنيوشدد على أن الحوار من أجل إنجاز الوحدة خيار استراتيجي بالنسبة لنا