حماس تعلق على عملية الدهس شمال غرب رام الله

وأعلنت صحيفة (معاريف)، إصابة جندي بجيش الاحتلال إسرائيلي، في عملية دهس وقعت، مساء اليوم الثلاثاء، قرب مستوطنة (حلميش) شمال غرب مدينة رام الله.



