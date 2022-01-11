حماس تعلق على عملية الدهس شمال غرب رام الله
قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن "عملية بطولية جديدة ينفذها أحد أبطال ثورة شعبنا في الضفة الغربية ضد جنود جيش الاحتلال المجرم شمال غرب مدينة رام الله الباسلة".
وأضاف: يأتي تصاعد الفعل المقاوم في كل مدن الضفة الغربية كرد طبيعي على وجود الاحتلال، وضد سياسته الاجرامية بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا الأبطال.
وتابع قاسم: تؤكد هذه العملية مرة أخرى أننا أمام فعل ثوري متكامل في كل الضفة الغربية ، وأن هذه الثورة لن تهدأ الا بطرد المحتل وكنس مستوطنيه وتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.
وأعلنت صحيفة (معاريف)، إصابة جندي بجيش الاحتلال إسرائيلي، في عملية دهس وقعت، مساء اليوم الثلاثاء، قرب مستوطنة (حلميش) شمال غرب مدينة رام الله.
من جانبها، أكدت (القناة 14) الإسرائيلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وصلت الى المكان، والتي تمكنت من اعتقال منفذ عملية الدهس.
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