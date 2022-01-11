نفتالي بينت: لا داعي للهلع بالرغم من القفزة في معدلات الإصابة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إنه على الرغم من القفزة في معدلات الإصابة، إلا "أنه لا داعي للهلع والذعر".
وأوضح أن هناك ثلاثة مبادئ تقود الحكومة وهي إبقاء المرافق مفتوحة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة والحفاظ على الأطفال.
وتابع: أن أكثر من 400 ألف من كبار السن تلقوا الجرعة الرابعة وأشار إلى "أننا مقبلون على أسابيع صعبة سيبلغ خلالها عدد حاملي الفيروس إلى بضعة ملايين".
وفي المعارضة ردّ (ليكود) بالقول: إن بينت فقد السيطرة على (كورونا) وأرسل الأشخاص لشراء على حسابهم أطقم فحص غير آمنة.
هذا ويلتئم (كابينت) (كورونا) مساء اليوم، لبحث سبل مواصلة التصدي للوباء.
وأضاف أنها لن تهمل الأشخاص المتضررين اقتصادياً، وسيتم تعويض من سيضطر إلى الحجر الصحي دون الإمكانية للعمل من المنزل، بدءاً من اليوم الأول والمستقلين أيضاً.
وتابع: أن أكثر من 400 ألف من كبار السن تلقوا الجرعة الرابعة وأشار إلى "أننا مقبلون على أسابيع صعبة سيبلغ خلالها عدد حاملي الفيروس إلى بضعة ملايين".
وفي المعارضة ردّ (ليكود) بالقول: إن بينت فقد السيطرة على (كورونا) وأرسل الأشخاص لشراء على حسابهم أطقم فحص غير آمنة.
هذا ويلتئم (كابينت) (كورونا) مساء اليوم، لبحث سبل مواصلة التصدي للوباء.
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