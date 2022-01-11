شؤون فلسطينية

وقفة أمام ممثلية هولندا برام الله رفضاً لقرار وقف تمويل العمل الزراعي الفلسطيني

وقفة أمام ممثلية هولندا برام الله رفضاً لقرار وقف تمويل العمل الزراعي الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
نظمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ظهر اليوم "الثلاثاء" وقفة امام ممثلية هولندا في مدينة البيرة للتعبير عن رفض المجتمع المدني لقرار الحكومة الهولندية القاضي بوقف تمويل لجان العمل الزراعي الذي يأتي في سياق حملة واسعة النطاق تشنها دولة الاحتلال منذ عدة سنوات بهدف تجفيف منابع تمويل العمل الاهلي الفلسطينية، واخذت منحى اكثر خطورة بعد قرار وزير جيش الاحتلال تصنيف ستة مؤسسات اهلية تحت بند الارهاب نهاية تشرين اول من العام الماضي في خطوة تنطوي على خطورة كبيرة، وتهدد امكانية استمرار المؤسسات الاهلية الفسطينية في مشاريعها وبرامجها للجمهور الفلسطيني وخصوصا في الارياف والقرى التي تتعرض لخطر الزحف الاستيطاني المتواصل.

وشارك العشرات من المجتمع المدني في الوقفة، وحملوا اليافطات وهتفوا بالهتافات التي تطالب هولندا بالتراجع عن القرار وعدم الانصياع للضغوط التي تمارسها دولة الاحتلال والدوائر القريبة منها في العديد من دول العالم ومنها الاتحاد الاوروبي، وعدم مكافئة اسرائيل على جرائمها بدلا من العمل على معاقبتها لانتهاكاتها المتواصلة في الاراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما سياساتها ومنها الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي، والحصار الظالم على قطاع غزة، ومحاولات عزل وتكريس الامر الواقع في القدس اضافة للانتهاكات المتواصلة بحق الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال .

كما تم  خلال الوقفة توزيع بيان صحفي باللغة الانجليزية يحمل رسالة للحكومة الهولندية بضرورة التوقف عن الخطوات التي تم اتخاذها، وعدم الرضوخ للابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال، محذرا من مغبة القيام بخطوات اخرى تمس وجود العمل الاهلي برمته، فيما اجتمع وفد من اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية والمجتمع المدني مع السفير الهولندي بمكتب الاخير جرى اطلاعه على التداعيات الخطيرة للقرار على جمهور واسع من المستفيدين من المنح والمشاريع التي تنفذها لجان العمل الزراعي تجاه المزارعين والاثار الاقتصادية الناجمة عن وقف المشاريع في القرى والبلدات الفلسطينية والمناطق المهمشة المتاخمة للجدار والاستيطان

واكد البيان ان العمل الاهلي الفلسطيني سيواصل مسيرة عمله وخدماته للجمهور وفق رؤيته التي يستلهمها من واقع الشعب الفلسطيني واحتياجاته، وعمله وفق القانون الفلسطيني وبشكل علني ومرخص  من الجهات الرسمية الفلسطينية، ولن يتراجع عن قيامه بهذا الدور مهما بغلت الضغوط مشيرا الى دولة الاحتلال هي التي يجب ان تعاقب وليس المؤسسات  الفلسطينية  .

أخبار ذات صلة

وزيرة الصحة تطالب &#34;الصليب الأحمر&#34; بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد

وزيرة الصحة تطالب "الصليب الأحمر" بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد

شاهد: إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب مستوطنة (حلميش) برام الله

شاهد: إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب مستوطنة (حلميش) برام الله

أنباء أولية عن عملية دهس برام الله

أنباء أولية عن عملية دهس برام الله

أبو حسنة يتحدث عن دور وكالة (أونروا) بعملية إعادة اعمار القطاع

أبو حسنة يتحدث عن دور وكالة (أونروا) بعملية إعادة اعمار القطاع

مستشفى النجاح يحمّل وزارة الصحة المسؤولية عن وفاة الطفل سليم النواتي

مستشفى النجاح يحمّل وزارة الصحة المسؤولية عن وفاة الطفل سليم النواتي

&#34;العليا&#34; الإسرائيلية تمنع &#34;وزيرة الداخلية&#34; من منع لم شمل العائلات الفلسطينية

"العليا" الإسرائيلية تمنع "وزيرة الداخلية" من منع لم شمل العائلات الفلسطينية

الخارجية تدعو لتعامل جديد مع الاستيطان أمام التعايش الدولي معه والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق

الخارجية تدعو لتعامل جديد مع الاستيطان أمام التعايش الدولي معه والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق

إصابة شاب بالرصاص المعدني وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

إصابة شاب بالرصاص المعدني وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وقفة أمام ممثلية هولندا برام الله رفضاً لقرار وقف تمويل العمل الزراعي الفلسطيني

وقفة أمام ممثلية هولندا برام الله رفضاً لقرار وقف تمويل العمل الزراعي الفلسطيني

مستشفى النجاح يحمّل وزارة الصحة المسؤولية عن وفاة الطفل سليم النواتي

مستشفى النجاح يحمّل وزارة الصحة المسؤولية عن وفاة الطفل سليم النواتي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب البيرة بعد وقفة غضب لطلبة بيرزيت

إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب البيرة بعد وقفة غضب لطلبة بيرزيت

الخارجية تدعو لمعالجة جديدة للإستيطان أمام التعايش الدولي معه

الخارجية تدعو لمعالجة جديدة للإستيطان أمام التعايش الدولي معه

أبو هولي: الأوضاع بالمخيمات الفلسطينية صعبة للغاية في ظل استمرار الأزمة المالية لـ(أونروا)

أبو هولي: الأوضاع بالمخيمات الفلسطينية صعبة للغاية في ظل استمرار الأزمة المالية لـ(أونروا)

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

لابيد: لن أتفاوض مع السلطة الفلسطينية دون علم شركائي رغم احتياجنا لذلك

لابيد: لن أتفاوض مع السلطة الفلسطينية دون علم شركائي رغم احتياجنا لذلك

الرئيس عباس يعزي بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي دايفيد ساسولي

الرئيس عباس يعزي بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي دايفيد ساسولي

منوعات

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

رد ناري من سمية الألفي على سؤال &#34;ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟&#34;

رد ناري من سمية الألفي على سؤال "ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟"

&#34;لن أسكت&#34;.. زوجة وائل الإبراشي تصدم الجمهور حول سبب وفاته

"لن أسكت".. زوجة وائل الإبراشي تصدم الجمهور حول سبب وفاته

نوال الزغبي تنشر صوراً لها بعد الاستحمام.. والجمهور غاضب

نوال الزغبي تنشر صوراً لها بعد الاستحمام.. والجمهور غاضب

فيديو طريف للفنانة بلقيس أثناء ركوبها الحمار

فيديو طريف للفنانة بلقيس أثناء ركوبها الحمار

فجر السعيد تعلق على مناشدة أحلام لأمير الكويت.. ومتابعون يصفونها بناكرة الجميل

فجر السعيد تعلق على مناشدة أحلام لأمير الكويت.. ومتابعون يصفونها بناكرة الجميل

&#34;الغزالة إيجابي&#34;.. كريم عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

"الغزالة إيجابي".. كريم عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

عربي

خبير جيولوجي: ثلث السعودية تضم كنوزاً نادرة

خبير جيولوجي: ثلث السعودية تضم كنوزاً نادرة

الإمارات تفرض عقوبات على الساخرين من إجراءات (كورونا)

الإمارات تفرض عقوبات على الساخرين من إجراءات (كورونا)

الإمارات تسجل أكثر من 2500 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الإمارات تسجل أكثر من 2500 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

أمير قطر يبحث مع وزير خارجية إيران العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أمير قطر يبحث مع وزير خارجية إيران العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية