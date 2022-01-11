عربي

الأردن: تسجيل 16 وفاة و2930 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 16 وفاة و2930 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة و2930 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 12909 وفيات و1085500 إصابة.

وبينت الوزارة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عنها، أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 8,05% مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 28205 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 84 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 78 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 655 حالة.

أخبار ذات صلة

خبير جيولوجي: ثلث السعودية تضم كنوزاً نادرة

خبير جيولوجي: ثلث السعودية تضم كنوزاً نادرة

الإمارات تفرض عقوبات على الساخرين من إجراءات (كورونا)

الإمارات تفرض عقوبات على الساخرين من إجراءات (كورونا)

الإمارات تسجل أكثر من 2500 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الإمارات تسجل أكثر من 2500 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

أمير قطر يبحث مع وزير خارجية إيران العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أمير قطر يبحث مع وزير خارجية إيران العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

مصر تفتح تحقيق رسمي في وفاة وائل الإبراشي

مصر تفتح تحقيق رسمي في وفاة وائل الإبراشي

السيسي: مصر ستنتج أول سيارة كهربائية عام 2023

السيسي: مصر ستنتج أول سيارة كهربائية عام 2023

الإمارات تبدأ بتطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر

الإمارات تبدأ بتطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر

السعودية تسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وقفة أمام ممثلية هولندا برام الله رفضاً لقرار وقف تمويل العمل الزراعي الفلسطيني

وقفة أمام ممثلية هولندا برام الله رفضاً لقرار وقف تمويل العمل الزراعي الفلسطيني

مستشفى النجاح يحمّل وزارة الصحة المسؤولية عن وفاة الطفل سليم النواتي

مستشفى النجاح يحمّل وزارة الصحة المسؤولية عن وفاة الطفل سليم النواتي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب البيرة بعد وقفة غضب لطلبة بيرزيت

إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب البيرة بعد وقفة غضب لطلبة بيرزيت

الخارجية تدعو لمعالجة جديدة للإستيطان أمام التعايش الدولي معه

الخارجية تدعو لمعالجة جديدة للإستيطان أمام التعايش الدولي معه

أبو هولي: الأوضاع بالمخيمات الفلسطينية صعبة للغاية في ظل استمرار الأزمة المالية لـ(أونروا)

أبو هولي: الأوضاع بالمخيمات الفلسطينية صعبة للغاية في ظل استمرار الأزمة المالية لـ(أونروا)

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

لابيد: لن أتفاوض مع السلطة الفلسطينية دون علم شركائي رغم احتياجنا لذلك

لابيد: لن أتفاوض مع السلطة الفلسطينية دون علم شركائي رغم احتياجنا لذلك

الرئيس عباس يعزي بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي دايفيد ساسولي

الرئيس عباس يعزي بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي دايفيد ساسولي

منوعات

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

رد ناري من سمية الألفي على سؤال &#34;ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟&#34;

رد ناري من سمية الألفي على سؤال "ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟"

&#34;لن أسكت&#34;.. زوجة وائل الإبراشي تصدم الجمهور حول سبب وفاته

"لن أسكت".. زوجة وائل الإبراشي تصدم الجمهور حول سبب وفاته

نوال الزغبي تنشر صوراً لها بعد الاستحمام.. والجمهور غاضب

نوال الزغبي تنشر صوراً لها بعد الاستحمام.. والجمهور غاضب

فيديو طريف للفنانة بلقيس أثناء ركوبها الحمار

فيديو طريف للفنانة بلقيس أثناء ركوبها الحمار

فجر السعيد تعلق على مناشدة أحلام لأمير الكويت.. ومتابعون يصفونها بناكرة الجميل

فجر السعيد تعلق على مناشدة أحلام لأمير الكويت.. ومتابعون يصفونها بناكرة الجميل

&#34;الغزالة إيجابي&#34;.. كريم عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

"الغزالة إيجابي".. كريم عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

عربي

خبير جيولوجي: ثلث السعودية تضم كنوزاً نادرة

خبير جيولوجي: ثلث السعودية تضم كنوزاً نادرة

الإمارات تفرض عقوبات على الساخرين من إجراءات (كورونا)

الإمارات تفرض عقوبات على الساخرين من إجراءات (كورونا)

الإمارات تسجل أكثر من 2500 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الإمارات تسجل أكثر من 2500 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

أمير قطر يبحث مع وزير خارجية إيران العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أمير قطر يبحث مع وزير خارجية إيران العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية