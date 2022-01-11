الأردن: تسجيل 16 وفاة و2930 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 12909 وفيات و1085500 إصابة.



وبينت الوزارة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عنها، أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 8,05% مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 28205 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 84 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 78 حالة.





وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 655 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة و2930 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة.