شؤون فلسطينية

أبو حسنة يتحدث عن دور وكالة (أونروا) بعملية إعادة اعمار القطاع

أبو حسنة يتحدث عن دور وكالة (أونروا) بعملية إعادة اعمار القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الوكالة أطلقت نداءً للجميع قبل وبعد انتهاء العدوان الاخير على قطاع غزة، من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار أبو حسنة في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوكالة حصلت على أكثر من 60 مليون دولار؛ لتمويل البيوت التي هدمت في العدوان الاخير على قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم دفع حوالي 2000 دولار لـ1300 عائلة، من الذين هدمت منازلهم بشكل كلي وغير قابل للسكن.

وفي السياق ذاته، أكد أبو حسنة، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، سيتم دفع قيمة الإيجار لمدة 4 شهور لما يقارب 600 عائلة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن ملف الأضرار الجزئية تم الانتهاء منه تقريبا، باستثناء بعض العائلات التي تحتاج الى متابعة لإنهاء ملفها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال: "هناك 2000 حالة تقوم وزارة الأشغال والأونروا خلال الفترة الحالية بتقييم حالتهم من جديد وسيتم مساعدتهم"، مضيفا: "اليوم سيبدأ موظفو الأونروا بالتواصل مع أصحاب البيوت المدمرة من أجل تسليم كافة الوثائق لإتمام عملية البناء".

واكد المستشار الاعلامي لوكالة (أونروا)، أن هناك تعاون كبير بين الوكالة ووزارة الأشغال والاسكان؛ من أجل تسريع عملية بناء البيوت المهدمة، لافتا إلى أن المواطن الفلسطيني يعاني بشكل كبير بعد هدم بيته، ويجب إنهاء هذه المعاناة بشكل كبير.

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