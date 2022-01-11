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دولي

إسرائيل: استمرار الارتفاع الحاد في عدد حالات (كورونا) المؤكدة

إسرائيل: استمرار الارتفاع الحاد في عدد حالات (كورونا) المؤكدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طرأ خلال يوم أمس ارتفاع حاد آخر على عدد حالات (كورونا) المؤكدة في البلاد حيث تم تشخيص 37,887 حالة إصابة جديدة من خلال 333 ألف فحص أجري مما يضع نسبة النتائج الإيجابية للفحوص على 11.38%.

كما ارتفع مؤشر تكاثر العدوى إلى 2.05، الأمر الذي يعني تفشياً سريعاً للجائحة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويخضع للعلاج في المستشفيات حاليا 700 مريض توصف حالة 247 منهم بخطيرة، مما يعني مضاعفة عدد هؤلاء المرضى خلال أسبوع. 

ويخضع 57 من المرضى للتنفس الاصطناعي.

وقرر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، تقصير أيام العزل/الحجر للمصابين بفيروس (كورونا) إلى سبعة أيام (بشرط اختفاء الأعراض في الأيام الثلاثة الأخيرة)، في حالة استمرار ظهور الأعراض، يجب إكمال 10 أيام.

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