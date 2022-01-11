إصابة شاب بالرصاص المعدني وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن جيش الاحتلال المتمركز على حاجز "بيت إيل" العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال البيرة أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز صوب المشاركين في مسيرة طلابية خرجت من جامعة بيرزيت، تنديدا باعتقال قوات خاصة إسرائيلية 5 من طلبتها وإصابة أحدهم بالرصاص أمس أمام مدخل الجامعة الشمالي.