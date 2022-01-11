أبو بكر يوضح حالة الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في سجون الاحتلال

خاص دنيا الوطن - آية الملاحيأكد قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن هناك 25 أسيراً مصاباً بفيروس (كورونا) داخل سجون الاحتلال، وجميعهم في قسم واحد، وهم في سجن (النقب).وقال أبو بكر في تصريح لـ"دنيا الوطن": "إن حالات الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) مستقره حتى الأن، حيث أن عدد كبير منهم تعافى".وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعزل الأسرى المصابين بـ(كورونا)، ويقدم لهم حبة من الليمون"، لافتاً إلى أن إصابة الأسرى بالفيروس كانت خفيفة، لأنهم كانوا مطعمين باللقاح ضد (كورونا).ولفت رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه لا يوجد أسرى مرضى مصابين بالفيروس، منوهاً أن المرضى المصابين موزعين على سجن كل من عسقلان والرملة.