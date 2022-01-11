خبير جيولوجي: ثلث السعودية تضم كنوزاً نادرة

عبد العزيز بن لعبون





ولفت إلى أن الصخور النارية والمتحولة توجد في الدرع العربي الذي تبلغ مساحته 630 ألف كيلومتر مربع، أي نحو ثلث مساحة المملكة، بنسبة 32%، وتتركز في المعادن الفلزية ومنها الذهب، والفضة، والنحاس، والقصدير، والحديد، وكذلك العناصر النادرة والمشعة وغيرها في صخور الدرع العربي.



وأوضح بن لعبون أنه من المتوقع أن تسفر نتائج المسح المعدني الشامل للدرع العربي عن اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية.



وقال: "لأهمية المعادن في المملكة والعمل على استثمارها كركيزة اقتصادية ثالثة لاقتصادنا الوطني، بعد النفط والبتروكيمياويات، فقد أولتها الدولة اهتماماً كبيراً، ممثلة في نشاط وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا المجال، من عمليات مسح معدني شامل للدرع العربي وغيره، إلى وضع أسس الاستثمار المعدني، وعقد الندوات والورش المحلية والرحلات الجيولوجية الميدانية والمؤتمرات الدولية، ومنها مؤتمر التعدين الدولي، الذي تنطلق أعماله اليوم".





رام الله - دنيا الوطنأكدت تعاونية الجيولوجيين السعوديين، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تحتوي على كنوز معدنية عديدة، لافتة إلى أن ثلث البلاد تضم كنوزاً نادرة.وأشاررئيس مجلس إدارة التعاونية، أن المملكة تحتوي على كنوز معدنية عديدة، وأن عمليات الاستكشاف المعدني السابقة أظهرت اكتشاف ما لا يقل عن نحو 5300 موقع معدني من مختلف أنواع المعادن والصخور الفلزية واللافلزية ومواد البناء وأحجار الزينة والأحجار الكريمة، وفق (سبق) السعودية.