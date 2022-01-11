إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب البيرة بعد وقفة غضب لطلبة بيرزيت





رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب وقفة غضب دعت لهاالأطر الطلابية في جامعة بيرزيت، عند حاجز بيت إيل العسكري قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام بكثافة تجاه المتظاهرين الذين رشقوهابالحجارة وأشعلوا الإطارات المطاطية في المكان.وأفادت مصادر محلية بتسجيل إصابة حتى اللحظة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، وآخرون بالاختناق بالغازالسام.وشارك طلبة جامعة بيرزيت في وقفة غضب قبل أن يخوضوا مواجهات مع قوات الاحتلال، ردًا على اقتحامها الجامعة واعتقالوإصابة عدد من منسقي الكتل الطلابية والطلبة، أمس.وفي مؤتمر صحفي مساء أمس، أكدت الأطر الطلابية التي دعت إلى الوقفة، أنها ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه.واقتحمت قوات الاحتلال عصر أمس بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، واختطفت منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت و4من ممثلي الكتل الطلابية في الجامعة، أفرج عن اثنين منهم لاحقا.واستنكرت حركة حماس بشدّة ملاحقة قوات الاحتلال للحركة الطلابية النقابية واختطاف الطلاب واقتحام الجامعات، وأكدت أن"هذه الممارسات العدوانية لن تزيد شباب فلسطين وأبناء الكتلة الإسلامية إلا عزيمة وإصرارا، على تحدي الاحتلال وكسر جبروته، والعمل على استمرار العملية التعليمية وخدمة طلابنا الكرام".