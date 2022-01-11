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الإمارات تفرض عقوبات على الساخرين من إجراءات (كورونا)

الإمارات تفرض عقوبات على الساخرين من إجراءات (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، اليوم الثلاثاء، من نشر أو إذاعة أخبار أو معلومات أو إشاعات مضللة عن الإجراءات أو التدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة.

وأكدت النيابة أنه تم رصد مواد مرئية وتسجيلات صوتية على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبة بمقاطع غنائية وتعليقات تدعو لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتتخذ منها مادة للسخرية، وفق (الإمارات اليوم).

وطالبت أفراد المجتمع إلى تجنب هذه السلوكيات لما فيها من جرائم معاقب عليها، كما أنها تؤثر سلباً في جهود الأجهزة المعنية بالدولة للتصدي للجائحة.

ولفتت نيابة الطوارئ والأزمات إلى أنه وفقاً للائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، فإن ارتكاب أي من تلك الأفعال يعرض مقترفها للجزاءات الإدارية أو للعقوبة الجزائية المقررة بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

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