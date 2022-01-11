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إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات (كورونا)

إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل، رقما قياسيا آخر لعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء المعني بفيروس (كورونا) في وقت لاحق من اليوم للبحث بخفض مدة الحجر.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل ما يقرب من 38000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبلغ عدد المرضى بحالة حرجة 247 مريضا، بزيادة 25 عن اليوم السابق، من بينهم 59 شخصا مربوطون بجهاز أكمو للمساعدة على التنفس. 

ومن المتوقع، أن تقوم وزارة الصحة، خلال اجتماع للكابينيت الوزاري الخاص بـ(كورونا) اليوم، بتقليص الحجر الصحي الإلزامي للأفراد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، من عشرة إلى سبعة أيام.

يذكر أنه حتى الآن، تلقى ما يقرب من 370.000 مواطن في إسرائيل، ممن تجاوز عمره الستين عاما، جرعة التعزيز الجديدة الخاصبة بلقاح كورونا.

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