أبو هولي: الأوضاع بالمخيمات الفلسطينية صعبة للغاية في ظل استمرار الأزمة المالية لـ(أونروا)

أحمد أبو هولي

ليديا طبطب

أوغستين صبران

رام الله - دنيا الوطنأكدعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع في المخيمات الفلسطينية صعبة للغاية، وأن استمرار الأزمة المالية لـ(أونروا) سيكون لها انعكاسات خطيرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين، داعياً فرنسا من خلال موقعها في الاتحاد الأوروبي بالتحرك باتجاه دعم الأونروا في تحقيق ميزانية مستقرة مكتملة للعام 2022 دون عجز مالي.وقال خلال لقائه معنائب القنصل الفرنسي، والمستشار السياسي للقنصلية في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة: "أن فرنسا شريك وممول رئيسي لـ (أونروا)، وهي دولة من عشر دول مانحة زادت من قيمة مساهماتها المالية لـ (أونروا) في العام 2021، بـ27.638 مليون دولار، بزيادة مالية عن العام 2020 بـ4.5 مليون دولار، ودعمها لخطة التعافي والإنعاش التي أطلقتها الأونروا لقطاع غزة للاستجابة الانسانية العاجلة لمواجهة تداعيات العدوان على غزة في مايو/ أيار الماضي.وأشار الى أن (الأونروا) ستواجه هذا العام عجزاً مالياً كبيراً في ميزانيتها الاعتيادية، خاصة وأن الأموال المتعهد بها لا تغطي سوى 46% من إجمالي موازنتها التي تقدر بـ806 ملايين دولار، بالإضافة الى ترحيل عجز مالي من العام الماضي.