أمير قطر يبحث مع وزير خارجية إيران العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية



وكان عبد اللهيان، قال في تصريح صحفي فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة قادمًا من مسقط بعد محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين إن زيارتيه إلى سلطنة عمان وقطر تأتيان في إطار "سياسة ترسيخ العلاقات مع الجوار".



وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن هناك فرصاً في قطر من ضمنها تنظيم بطولة كأس العالم، حيث جرت محادثات بشأنها في الماضي وإمكانية الاستفادة في هذا السياق من طاقات بلاده في مجال الخدمات الفنية والهندسية.



وقال إنه "سيتم البحث خلال الزيارة حول تطوير التعاون الثنائي خاصة التجاري إلى جانب البحث في سائر التطورات الإقليمية والدولية".



وكان أمير عبد اللهيان قد زار سلطنة عمان، أمس الاثنين، وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم بشان أهم القضايا الإقليمية والدولية.





رام الله - دنيا الوطناستقبل أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري.وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.