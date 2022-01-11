بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء 12 كانون الثاني/ يناير.وأوضحت الوزارة أن السفر سيكون للحافلات السادسة، والسابعة، الثامنة، حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/2)، ولجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/2).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.