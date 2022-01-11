لابيد: لن أتفاوض مع السلطة الفلسطينية دون علم شركائي رغم احتياجنا لذلك

رام الله - دنيا الوطنتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، عن علاقة حكومته مع السلطة الفلسطينية، وقال إنه "لن يتم التفاوض دون علم شركائه، لكن سيحاول إقناعهم كل يوم بالحاجة الى ذلك".وأضاف لابيد: "هناك ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، وهنالك حاجة لتعزيز السلطة الفلسطينية والعمل معها، وهناك حاجة ماسة للتعاون الأمني".وفي سياق آخر، قال لابيد: إن إسرائيل تقيم حوارًا جيدًا مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حول الملف النووي الإيراني وآخر مستجدات الحوارات الجارية في فيينا.وأضاف لابيد، في مقابلة له مع إذاعة (كان)، "لقد نجحنا في التأثير على العملية التفاوضية، وإن ليس بالشكل الأمثل. وفي الوقت نفسه نحن نقول للعالم بأن الأمر لا يلزمنا. إسرائيل تتمتع بحرية كاملة في التصرف فيما يتعلق بأمنها، ولا نسأل أحداً في ذلك".وفيما يتعلق بالحالة الوبائية، اعتبر أن المشكلة في الوباء وليست في عمل الحكومة، مضيفًا، "نحن في حالة من عدم اليقين. إنه مرض يتغير بسرعة في جميع أنحاء العالم. والاستعداد اللائق يتطلب عدة أيام".وأكد لابيد، أن عملية منح التعويضات للمتضررين ماليًا جراء كورونا هي أمر وارد ويتم العمل على إعداد مخطط وسط تأكيدنا على أن المال ليس بلا حدود"، نافيًا في الوقت ذاته إمكانية فرض إغلاق عام.