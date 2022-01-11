شؤون فلسطينية

التعليم العالي" تدين اعتداء الاحتلال على طلبة جامعة بيرزيت

التعليم العالي" تدين اعتداء الاحتلال على طلبة جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، اعتداء قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على جامعة بيرزيت، وإصابة واعتقال عدد من طلبتها.

وحملت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الاحتلال المسؤولية عن سلامة الطلبة المصابين والمعتقلين، مؤكدة أن تواصل هذه الاعتداءات بحق مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية يعتبر جريمة، وضربا بعرض الحائط لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم انتهاك حرمة هذه المؤسسات.

وشددت على أن "الاحتلال بممارساته وانتهاكاته لن يكسر إرادة هذه المؤسسات التعليمية وطلبتها والعاملين فيها، وإنما يجعلهم أكثر تمسكا برسالة العلم والتعلم، داعية الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت وكافة مؤسسات التعليم العالي الأخرى للتكاتف والوحدة ونبذ الخلافات، وتفويت الفرص على الاحتلال الذي يسعى بكل قوة لإحداث الفرقة بين أبناء شعبنا".

وجددت "التعليم العالي" دعوتها للاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية التحرك للجم وفضح هذه الانتهاكات المتواصلة بحق التعليم، واتخاذ موقف حازم تجاهها.

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