السيسي: مصر ستنتج أول سيارة كهربائية عام 2023





وأضاف: " كم مليون سيارة أتصور مئات الملايين تخيلوا حجم السيارات الكهربائية والغاز ممكن تبقا قد إيه 20 % أو 30 % إحلال لحجم ضخم جدا للسيارات التي تستخدم الطاقة مثل السولار والبنزين".



ويشار إلى أن منتدى شباب العالم يعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 كانون الثاني/ يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية وذلك اعتبارا من 2023.وقال السيسي، خلال فعاليات منتدى شباب العالم: "مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية وبدأنا في العمل بمبادرة إحلال السيارات"، وفق (اليوم السابع).