السيسي: مصر ستنتج أول سيارة كهربائية عام 2023
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية وذلك اعتبارا من 2023.
وقال السيسي، خلال فعاليات منتدى شباب العالم: "مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية وبدأنا في العمل بمبادرة إحلال السيارات"، وفق (اليوم السابع).
وأضاف: " كم مليون سيارة أتصور مئات الملايين تخيلوا حجم السيارات الكهربائية والغاز ممكن تبقا قد إيه 20 % أو 30 % إحلال لحجم ضخم جدا للسيارات التي تستخدم الطاقة مثل السولار والبنزين".
ويشار إلى أن منتدى شباب العالم يعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 كانون الثاني/ يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.
ويشار إلى أن منتدى شباب العالم يعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 كانون الثاني/ يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.
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