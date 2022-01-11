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السيسي: مصر ستنتج أول سيارة كهربائية عام 2023

السيسي: مصر ستنتج أول سيارة كهربائية عام 2023
الرئيس المصري- عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية وذلك اعتبارا من 2023.

وقال السيسي، خلال فعاليات منتدى شباب العالم: "مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية وبدأنا في العمل بمبادرة إحلال السيارات"، وفق (اليوم السابع).

وأضاف: " كم مليون سيارة أتصور مئات الملايين تخيلوا حجم السيارات الكهربائية والغاز ممكن تبقا قد إيه 20 % أو 30 % إحلال لحجم ضخم جدا للسيارات التي تستخدم الطاقة مثل السولار والبنزين".

ويشار إلى أن منتدى شباب العالم  يعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 كانون الثاني/ يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.

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