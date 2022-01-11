الإمارات تبدأ بتطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تبدأ الإمارات غداً تطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر إلى الخارج، وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة التعافي من فيروس (كورونا)، والحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الإمارات.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح (كورونا)، اعتباراً من 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، وفق (البيان).كما أكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة، حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.