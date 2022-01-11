السعودية تسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4652 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.وقالت وزارة الصحة السعودية: "إنه تم تسجيل 4652 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لـ(كوفيد-19)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في المملكة منذ ظهور الجائحة 588183 إصابة".وأضافت: "تم تسجيل 2051 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 549558 شخصا".وأكدت تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 8897 حالة وفاة.