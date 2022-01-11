بدء اجتماع أبو مازن والسيسي في شرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطنبدأ ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ.وهنأ أبو مازن السيسي على نجاح بلاده في تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره المصري على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.وشكر عباس السيسي على مواقف مصر الداعمة لقضيتنا على الصعد كافة، ودورها في دعم حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.واتفق الرئيسان على تنسيق المواقف والخطوات القادمة، في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين والقيادتين.من جانبه، أكد الرئيس المصري مواقف بلاده الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني، وأنها ستبقى تقوم بدورها تجاه فلسطين وشعبها.وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعن الجانب المصري: رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل، والناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية باسم راضي.وكان الرئيس قد وصل إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، الأحد، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال منتدى شـباب العالم في نسخته الرابعة.