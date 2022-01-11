(حماس) تحذر الاحتلال من استمرار الإهمال الطبي بحق الأسير أبو حميد



ودعا قاسم، كلّ المؤسسات الحقوقية والهيئات الإنسانية الدولية إلى وقفة حقيقية وجادة، تنسجم مع طبيعة ما تعلنه من مبادئ وقوانين إنسانية تجرّم الانتهاكات ضد الأسرى، من أجل فضح جرائم الاحتلال المتصاعدة، والضغط عليه لوقف سياسة الإهمال الطبّي المُمنهج، وكل الانتهاكات والجرائم داخل سجونه، والعمل على الإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد، وكلّ الأسرى في سجون الاحتلال.







رام الله - دنيا الوطنحذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي من استمرار سياسة الإهمال الطبّي المُمنهج ضد الأسير ناصر أبو حميد.وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، حاز قاسم: "إنَّ مواصلة الاحتلال الإهمال الطبّي الذي يمارسه ضدّ الأسير البطل ناصر أبو حميد، جريمة تعكس سادية ما يسمَّى "مصلحة السجون الصهيونية" في التعامل مع الأسرى في سجونه".وأكد قاسم، أنَّ "شعبنا وكل قواه الحيّة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم؛ التي تتطلب تحرّكاً عاجلاً لتصعيد الفعاليات التضامنية مع الأسرى، على كلّ المستويات السياسية والإعلامية والإنسانية".وعبر عن دعم حركته الكامل ومساندتها المطلقة للأسير ناصر أبو حميد، وعائلته المجاهدة الصابرة، وكل الأسرى الذي يخوضون معارك الأمعاء الخاوية، ويواصلون تحدّيهم للسجّان.