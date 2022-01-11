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العراق: إحالة أعضاء مجلس النواب السابق إلى التقاعد

العراق: إحالة أعضاء مجلس النواب السابق إلى التقاعد
الرئيس العراقي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مرسوم جمهوري بإحالة أعضاء مجلس النواب العراقي (عددهم 324)، للدورة ‏البرلمانية الرابعة، إلى التقاعد.

وقال بيان لوزارة العدل: "إن العدد الجديد بالرقم (4663) يتضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (65) لسنة 2021 بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الرابعة الى التقاعد".

وأضاف: "أن العدد تضمن أيضاً صدور مرسوم جمهوري رقم (66) لسنة 2021 الذي دعا مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد يوم الأحد الموافق 2022/1/9".


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