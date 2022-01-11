العراق: إحالة أعضاء مجلس النواب السابق إلى التقاعد



وأضاف: "أن العدد تضمن أيضاً صدور مرسوم جمهوري رقم (66) لسنة 2021 الذي دعا مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد يوم الأحد الموافق 2022/1/9".









رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مرسوم جمهوري بإحالة أعضاء مجلس النواب العراقي (عددهم 324)، للدورة ‏البرلمانية الرابعة، إلى التقاعد.وقال بيان لوزارة العدل: "إن العدد الجديد بالرقم (4663) يتضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (65) لسنة 2021 بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الرابعة الى التقاعد".