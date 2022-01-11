الكويت: ديوان الخدمة المدنية يخفض مواعيد العمل إلى أربع ساعات

رام الله - دنيا الوطنأعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، اليوم الثلاثاء، عن خفض ساعات العمل إلى أربع ساعات فقط، وذلك عقب قرار الحكومة الكويتية تخفيض قوة العمل إلى النصف.وبحسب قرار الديوان، فقد قرر خفض ساعات العمل إلى أربع ساعات من التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، حيث شمل القرار تقسيم موظفي الديوان إلى فئات ثلاثة، هم "العاملون بنظام التدوير الأسبوعي، والعاملون بنظام كامل، والعاملون عن بعد"، وفق (القبس).وقالت الصحيفة الكويتية: "إن بقية الجهات الحكومية ستعلن تباعا نظما جديدة للعمل بها، وذلك بناء على قرار الحكومة الكويتية وديوان الخدمة المدنية".