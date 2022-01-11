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الصومال: الاتفاق على استكمال الانتخابات خلال 40 يوماً

الصومال: الاتفاق على استكمال الانتخابات خلال 40 يوماً
الرئيس الصومالي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو،  أمس الاثنين، عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصل إليه المشاركون في "مؤتمر تشاوري وطني"، وذلك بشأن استكمال الانتخابات البرلمانية خلال 40 يوماً.

يأتي ذلك بكلمة متلفزة، قال فيها الرئيس: "إنها إنجازات تحققت خلال فترة حكمه منذ فبراير/ شباط 2017، على مستوى السياستين الداخلية والخارجية".

وأضاف فرماجو: "أنه يرحب بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر التشاوري، وحدد فيه المجتمعون استكمال الانتخابات البرلمانية خلال 40 يوما، بما يمهد لتنظيم الانتخابات الرئاسية في وقت محدد".

ومساء الأحد الماضي، اتفق رؤساء الولايات الفيدرالية الخمس ورئيس الحكومة، محمد حسين روبلى، على الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب خلال 40 يوما بين 15 يناير/كانون الثاني الجاري و25 شباط/ فبراير المقبل.

الجدير ذكره، أنه تعثر تنظيم الانتخابات أكثر من مرة جراء خلافات حول إجراءاتها، ونشبت أزمة سياسية بين فرماجو وروبلي تطورت إلى تبادل اتهامات بالمسؤولية عن فشل العملية الانتخابية.

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